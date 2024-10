Amazon Prime Day 2024: gli integratori in sconto per ottobre (Di martedì 8 ottobre 2024) Che ci si voglia prendere cura dell'organismo o dei suoi tessuti, quali pelle, capelli e unghie, si acquistano scontati con il Prime Day fino alle 23:59 del 9 ottobre 2024 Vanityfair.it - Amazon Prime Day 2024: gli integratori in sconto per ottobre Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Che ci si voglia prendere cura dell'organismo o dei suoi tessuti, quali pelle, capelli e unghie, si acquistano scontati con ilDay fino alle 23:59 del 9

Jeans Levi’s : 19 modelli in sconto su Amazon per il Prime Day di ottobre 2024 - Sono le ultime ore per comprare online i modelli di denim più cool. Su quali fit puntare? Abbiamo preparato la nostra wish-list da condividere con voi… non lasciateveli scappare!. (Vanityfair.it)

Amazon Prime Day 2024 di ottobre : gli sconti dedicati ai giochi e giocattoli - Una selezione dedicati ai più piccoli, e non solo, per iniziare a riempire il sacco di Babbo Natale in occasione della Festa delle Offerte Prime 2024. (Vanityfair.it)

Intesa Sanpaolo - report sulle materie prime : nel 1H 2024 esportazioni del settore orafo superano €7 mld (+48 - 8%); oro a 3mila dollari l'oncia - Il settore orafo italiano nel primo semestre 2024 Nel primo semestre 2024 le esportazioni del settore orafo italiano hanno superato i 7 miliardi di euro con una crescita del 48,8% in valore (pari a oltre 2,3 miliardi) e del 37,0% in quantità, pur in presenza di una domanda mondiale di gioielli in ... (Ilgiornaleditalia.it)