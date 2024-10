A Tuscania un maxi impianto fotovoltaico di un'azienda portoghese: "È il nostro più grande progetto in Italia" (Di martedì 8 ottobre 2024) Un nuovo impianto fotovoltaico nella Tuscia. Questa volta a Tuscania, e porta la firma della compagnia energetica nazionale portoghese Edp. "Abbiamo collegato alla rete il nostro più grande progetto di energia solare in Italia - fanno sapere dall'azienda -, rafforzando così la nostra strategia di Viterbotoday.it - A Tuscania un maxi impianto fotovoltaico di un'azienda portoghese: "È il nostro più grande progetto in Italia" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un nuovonella Tuscia. Questa volta a, e porta la firma della compagnia energetica nazionaleEdp. "Abbiamo collegato alla rete ilpiùdi energia solare in- fanno sapere dall'-, rafforzando così la nostra strategia di

Maxi impianto eolico, al via gli espropri su oltre 300 particelle tra Arlena di Castro, Cellere e Tuscania - Sempre secondo il documento ufficiale risultano coinvolte oltre 300 particelle che risiedono soprattutto nel territorio di Arlena di Castro. Delle particelle totali, una cinquantina sono oggetto di ... (etrurianews.it)

La proposta dei comitati: “Parco fotovoltaico e compostaggio di comunità invece del biodigestore di Saliceti” - Un parco fotovoltaico a Saliceti, invece del biodigestore, il cui cantiere ha preso il via nei mesi scorsi; e, per trattare la frazione umida, un sistema ... (cittadellaspezia.com)

La Maury’s Com Cavi Tuscania torna in campo, domani il test contro la Fenice - TUSCANIA - Il Tuscania volley torna in campo. Secondo appuntamento di pre-season per la Maury's Com Cavi Tuscania impegnata domani pomeriggio alle 19 a Civi ... (etrurianews.it)