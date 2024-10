9-1-1 8 | nuova anteprima dal terzo episodio

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) 9-1-1 8:dalBeenado è stata un’avventura, visto che un incidente ha dato vita a diversi incidenti nella stagione 8 di 9-1-1. Lo sciame passa in secondo piano mentre Athena (Angela Bassett) si ritrova su un aereo senza pilota e deve assicurarsi che non si schianti. In 9-1-1 8,2, “Quando il Boeing diventa duro” Athena cerca di evitare che le persone muoiano a causa delle varie emergenze a bordo, cercando al contempo di mantenere l’aereo in volo. L’unica soluzione a questo problema è far atterrare l’aereo in modo sicuro, come si legge nella trama ufficiale. Il promo di 9-1-1 Stagione 8,3 mostra l’aereo che fa un “Approccio finale” mentre Athena cerca di farlo atterrare in sicurezza. Nel frattempo, Bobby e il 118 sono con lei per guidarla e assicurarsi che abbia tutto il necessario per atterrare.