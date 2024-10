Un parco giochi a Senago per Giulia Tramontano e il suo bimbo mai nato: “Un simbolo dell’amore contro la violenza” (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stata inaugurata a Senago (Milano) l'area verde in memoria di Giulia e Thiago Tramontano, la 29enne uccisa nel 2022 dal compagno Alessandro Impagnatiello e il suo bimbo mai nato. Il parco in via Novella davanti alla casa del delitto. Fanpage.it - Un parco giochi a Senago per Giulia Tramontano e il suo bimbo mai nato: “Un simbolo dell’amore contro la violenza” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stata inaugurata a(Milano) l'area verde in memoria die Thiago, la 29enne uccisa nel 2022 dal compagno Alessandro Impagnatiello e il suomai. Ilin via Novella davanti alla casa del delitto.

