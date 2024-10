Lanazione.it - Torna l’Intrepida, la cicloturistica su biciclette d’epoca organizzata dal Gs Fratres Dynamis Bike

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – Domenica 20 ottobre ad Anghiari (paese medievale in provincia di Arezzo) è in programma la 12ª edizione de, lasudal Gsche nel corso degli anni ha più volte superato quota 1000 partecipanti, diventando seconda per numeri e prestigio in Italia. Un appuntamento da non perdere per tanti appassionati. Anche nel 2024 le iscrizioni nel sito www.lintrepida.com stanno procedendo spedite (già superata quota 600), dato che conferma la voglia di esserci e di condividere la passione per il ciclismo, pedalando su affascinanti strade bianche (circa il 40%), attraverso paesaggi meravigliosi e gustando le eccellenze del territorio. Il tutto in uno dei Borghi più Belli d’Italia (di cuiha il patrocinio).