Tapiro a Cristiano Iovino dopo il caso Ultras, Staffelli: “Fedez ha comprato il tuo silenzio?” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro al personal trainer aggredito a Milano dagli ex guardiaspalle di Fedez, ora agli arresti per l'inchiesta Ultras: "Non mi va di parlare". Tutti i dettagli nella puntata di Striscia di lunedì 7 ottobre. Fanpage.it - Tapiro a Cristiano Iovino dopo il caso Ultras, Staffelli: “Fedez ha comprato il tuo silenzio?” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Valerioha consegnato ild'oro al personal trainer aggredito a Milano dagli ex guardiaspalle di Fedez, ora agli arresti per l'inchiesta: "Non mi va di parlare". Tutti i dettagli nella puntata di Striscia di lunedì 7 ottobre.

Fedez e il Tapiro di Staffelli : querela e polemiche dopo l’inchiesta sugli ultras - Il rapper milanese, già in passato protagonista di simili episodi, questa volta ha minacciato di querelare il noto inviato di Striscia la Notizia. Le reazioni sui social Come sempre accade in queste situazioni, i social media si sono divisi. Nonostante ciò, il caso potrebbe presto finire nelle ... (Velvetmag.it)

Caso ultras - Tapiro d’oro di Striscia la notizia per Inzaghi e Fedez - In particolare, Inzaghi è stato menzionato per aver subito pressioni […] The post Caso ultras, Tapiro d’oro di Striscia la notizia per Inzaghi e Fedez appeared first on L'Identità . Il tecnico dell’Inter è stato coinvolto nella vicenda dell’inchiesta sulle curve di Inter e Milan, emersa ... (Lidentita.it)

Tapiro d’oro a Simone Inzaghi per l’intercettazione col capo ultras dell’Inter : reazione imbarazzata - Tapiro d’oro a Simone Inzaghi per l'intercettazione con il capo ultrĂ dell'Inter che è uscita nell'ambito della maxi-inchiesta della Procura di Milano: l'allenatore della squadra campione d'Italia non riesce a nascondere l'imbarazzo.Continua a leggere . (Fanpage.it)