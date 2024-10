Sinodalità e Collegialità | Un Nuovo Approccio tra Teologia e Diritto Canonico nel Pontificato di Papa Francesco

Leggi tutta la notizia su Citypescara.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La Riscoperta dellanella Chiesa Cattolica Ildiha riportato al centro dell’attenzione ecclesiale i temi dellae dellasono concetti che affondano le loro radici nella tradizione della Chiesa antica e che, nel corso dei secoli, hanno subito diverse interpretazioni e sviluppi. La, intesa come partecipazione e dialogo tra i membri della Chiesa, e la, che sottolinea l’importanza della comunione tra i vescovi e il, riflettono l’essenza stessa della comunità cristiana: un popolo di Dio in cammino., ispirato dalle intuizioni del Concilio Vaticano II, ha promosso un ritorno a queste pratiche come strumenti essenziali per la costruzione di una Chiesa che sia veramente “in uscita” e capace di ascoltare e dialogare con il mondo contemporaneo.