Sant'Agostino in rimonta. Vanzini firma il sorpasso (Di lunedì 7 ottobre 2024) 2 FAENZA 1 : Costantino, Anostini, Roda, Sarti (61' Lupusor), Di Bari, Fiorini, Frignani (75' Franchi), Iazzetta, Cazzadore, Rizzo, Vanzini (84' Skabar). A diposizione: Piazzi, Pinca, Maietti, Gjoni, Pellielo, Salvi. All. Bolognesi FAENZA CALCIO: Ruffini, Tuzio (58' Karaj), Servadei, Albonetti, Sciaccaluga, Brusi, Zani (89' Emiliani), Bertoni (75' Gueye), Ndiaye, Gjordumi, Ulivieri. A diposizione: Fabbri, Cappello, Samorè, Caroli, Cavolini, Dardi. All.: Matulli Arbitro: Stefano Grillo di Modena Marcatori: 43' Zani (F), 54' rig. Cazzadore (SA), 70' Vanzini (SA) Note: ammoniti al 13' Brusi (F), 31' Tuzio (F), 38' Sarti (SA), 53' Sciaccaluga (F), 70' Vanzini (SA), 76' Luposor (SA), 80' Ulivieri (F), 83' Anostini (SA), Gjordumi (F). Il Sant'Agostino la ribalta e supera il Faenza.

