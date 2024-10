Restyling della Fontana di Trevi: addio monetine. Bufera sul numero chiuso targato Gualtieri (Di lunedì 7 ottobre 2024) Restyling della Fontana di Trevi in vista del Giubileo. Partono oggi le operazioni di cantierizzazione per l’intervento di manutenzione straordinaria di uno dei monumenti simbolo della Città eterna. “I lavori – spiega il Comune – si rendono necessari a causa dei fenomeni di degrado che interessano il monumento. Situato in un’area ad alta frequentazione pedonale e sottoposto a particolari condizioni microclimatiche che favoriscono la costante formazione di patine biologiche, vegetazione infestante e depositi calcarei sulle parti più esposte al contatto con l’acqua”. L’operazione è parte di un intervento più ampio nell’ambito del programma Pnrr – Caput Mundi. Che comprende interventi sulla Fontana del Quirinale, della Barcaccia, delle Tartarughe e delle Tiare, per un importo complessivo di 1.187 milioni di euro. Secoloditalia.it - Restyling della Fontana di Trevi: addio monetine. Bufera sul numero chiuso targato Gualtieri Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)diin vista del Giubileo. Partono oggi le operazioni di cantierizzazione per l’intervento di manutenzione straordinaria di uno dei monumenti simboloCittà eterna. “I lavori – spiega il Comune – si rendono necessari a causa dei fenomeni di degrado che interessano il monumento. Situato in un’area ad alta frequentazione pedonale e sottoposto a particolari condizioni microclimatiche che favoriscono la costante formazione di patine biologiche, vegetazione infestante e depositi calcarei sulle parti più esposte al contatto con l’acqua”. L’operazione è parte di un intervento più ampio nell’ambito del programma Pnrr – Caput Mundi. Che comprende interventi sulladel Quirinale,Barcaccia, delle Tartarughe e delle Tiare, per un importo complessivo di 1.187 milioni di euro.

