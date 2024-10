Romadailynews.it - Quarticciolo, Raggi (M5S): “Solidarietà a Don Coluccia per la vile aggressione”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ex sindaco di Roma esprime vicinanza al parroco aggredito durante una passeggiata per la legalità. Virginia, ex sindaco di Roma e attuale esponente del Movimento 5 Stelle, ha espresso la suaa Don Antonio, vittima di una brutaledurante una passeggiata per la legalità nel quartiere. “Esprimo la mia più totale vicinanza ea Don Antonio”, ha dichiaratoin una nota. L’ex sindaco ha condannato l’atto definendolo come “commesso in ossequio alla piùe turpe delle intenzioni”, sottolineando anche il comportamento dei passanti che, invece di aiutare il parroco impegnato nella lotta allo spaccio nel quartiere San Basilio, avrebbero addirittura agevolato la fuga dell’aggressore.