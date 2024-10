Pulcinella aprirà parata maschere al Columbus Day a New York (Di lunedì 7 ottobre 2024) Acerra e Pulcinella alla ‘conquista’ dell’America. Sarà, infatti, Pulcinella ad aprire, il prossimo 14 Ottobre, la sfilata delle maschere del Columbus Day a New York in occasione delle celebrazioni di una delle più sentite feste nazionali americane, che si svolge ogni anno per omaggiare Cristoforo Colombo, che nel 1492 scoprì il continente. In prima fila nella parata organizzata lungo la Fifth Avenue a Manhattan, ci sarà Michele De Chiara, poliedrico attore ed artista locale designato dal Museo di Pulcinella, che per l’occasione porterà sul costume il logo della Città di Acerra, che ha dato i natali alla più famosa maschera italiana. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Acerra ealla ‘conquista’ dell’America. Sarà, infatti,ad aprire, il prossimo 14 Ottobre, la sfilata delledelDay a Newin occasione delle celebrazioni di una delle più sentite feste nazionali americane, che si svolge ogni anno per omaggiare Cristoforo Colombo, che nel 1492 scoprì il continente. In prima fila nellaorganizzata lungo la Fifth Avenue a Manhattan, ci sarà Michele De Chiara, poliedrico attore ed artista locale designato dal Museo di, che per l’occasione porterà sul costume il logo della Città di Acerra, che ha dato i natali alla più famosa maschera italiana.

