PS5 guida le classifiche in UK a Settembre 2024, Astro Bot non brilla ma non tutto è negativo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Games Industry ha condiviso proprio in questi minuti i dati di vendita del mercato dei videogiochi in UK a del mese di Settembre 2024, rivelando che PS5 è stata ancora una volta la console più venduta, mentre Astro Bot si è reso protagonista di un ottimo lancio nonostante la quinta posizione raggiunta. Games Industry ha rivelato che il mese scorso sono state vendute oltre 126.000 console, riscontrando un calo del 35% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quindi rispetto a Settembre 2023. Il noto portale online ha affermato che le vendite console sono calate fino a questo momento del -32% nel 2024 rispetto al 2023. Come abbiamo accennato ad inizio articolo, PS5 è stata ancora una volta la più venduta, superando Xbox Series XS che si sono imposte al secondo posto. Nintendo Switch ha invece completato il podio. Game-experience.it - PS5 guida le classifiche in UK a Settembre 2024, Astro Bot non brilla ma non tutto è negativo Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Games Industry ha condiviso proprio in questi minuti i dati di vendita del mercato dei videogiochi in UK a del mese di, rivelando che PS5 è stata ancora una volta la console più venduta, mentreBot si è reso protagonista di un ottimo lancio nonostante la quinta posizione raggiunta. Games Industry ha rivelato che il mese scorso sono state vendute oltre 126.000 console, riscontrando un calo del 35% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quindi rispetto a2023. Il noto portale online ha affermato che le vendite console sono calate fino a questo momento del -32% nelrispetto al 2023. Come abbiamo accennato ad inizio articolo, PS5 è stata ancora una volta la più venduta, superando Xbox Series XS che si sono imposte al secondo posto. Nintendo Switch ha invece completato il podio.

Assunzioni d’autunno 2024 : chi ha il contratto dal 1° settembre e chi no - chi ha la sede definitiva e chi no - Immissioni in ruolo dopo il 31 agosto 2024: differenza tra assunzioni da GM pubblicate prima del 31/08 e assunzioni da GM pubblicate dopo la predetta data ed entro il 10/12. . L'articolo Assunzioni d’autunno 2024: chi ha il contratto dal 1° settembre e chi no, chi ha la sede definitiva e chi no ... (Orizzontescuola.it)

30 Settembre 2024 – Israele punta il Libano. Pesanti bombardamenti nel sud del Paese - I media libanesi riferiscono di pesanti bombardamenti dell’artiglieria israeliana verso il villaggio di confine di Wazzani, vicino a Ghajar. La legge della Georgia che vieta l’aborto dopo sei settimane di gestazione è incostituzionale e non può essere applicata. Lo ha affermato, in una ... (Api.follow.it)

28 Settembre 2024 – La capsula di SpaceX si è agganciata all’Iss - astronauti finalmente salvati dopo sei mesi - . Ad affermarlo John Kirby alla CNN. Il partito FPOe ha infatti superato il 29%. Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno confermato di aver lanciato poco fa degli attacchi aerei contro “centrali elettriche e un porto, utilizzati per importare petrolio” in Yemen. I due astronauti bloccati sulla ... (Api.follow.it)