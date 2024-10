Lanazione.it - Premio giornalistico Umberto Chirici, il tema è ‘Cronista: un mestiere, una passione’

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 – Per ricordare la passione e la professionalità di, giornalista fiorentino, capocronista e caporedattore del quotidiano “La Nazione” e consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, la moglie e giornalista Titti Giuliani Foti con la Fondazione dei Giornalisti della Toscana e la collaborazione di Enel, promuove il“Cronista: un, una passione”. Ilvuole mettere in evidenza come ildel giornalista preparato e attento, autorevole nella sua indipendenza, pronto a cogliere le novità professionali e forte della tradizione, sia un valore da tramandare, anche e soprattutto in tempi di informazione globalizzata. Torna dunque alla sua seconda edizione questointitolato al giornalista fiorentino, morto nel luglio 2015 all’età di 79 anni.