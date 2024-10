Pogba, il Tas: “Assunzione non intenzionale. Ma serviva maggiore attenzione” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo le indiscrezione è arrivata oggi la sentenza ufficiale del Tribunale Arbitrale dello Sport che ha ridotto la squalifica di Paul Pogba da 4 anni a 18 mesi per il caso doping. Questa la nota del TAS “Il collegio del TAS ha basato la sua decisione sulle prove e sulle argomentazioni legali addotte secondo cui l’Assunzione da parte del Sig. Pogba di DHEA, la sostanza a cui è risultato positivo, non era intenzionale ed era il risultato di un’errata Assunzione di DHEA, avendo preso un integratore prescrittogli da un medico in Florida, dopo che al signor Pogba erano state date rassicurazioni sul fatto che il medico, che aveva affermato di curare diversi atleti statunitensi e internazionali di alto livello, era ben informato e sarebbe stato consapevole degli obblighi antidoping di Pogba ai sensi del Codice mondiale antidoping. Ilnapolista.it - Pogba, il Tas: “Assunzione non intenzionale. Ma serviva maggiore attenzione” Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo le indiscrezione è arrivata oggi la sentenza ufficiale del Tribunale Arbitrale dello Sport che ha ridotto la squalifica di Paulda 4 anni a 18 mesi per il caso doping. Questa la nota del TAS “Il collegio del TAS ha basato la sua decisione sulle prove e sulle argomentazioni legali addotte secondo cui l’da parte del Sig.di DHEA, la sostanza a cui è risultato positivo, non eraed era il risultato di un’erratadi DHEA, avendo preso un integratore prescrittogli da un medico in Florida, dopo che al signorerano state date rassicurazioni sul fatto che il medico, che aveva affermato di curare diversi atleti statunitensi e internazionali di alto livello, era ben informato e sarebbe stato consapevole degli obblighi antidoping diai sensi del Codice mondiale antidoping.

Pogba - la sentenza TAS sulla riduzione della squalifica : "Assunzione non intenzionale. Ma serviva maggiore attenzione" La decisione del Collegio CAS è definitiva e vincolante, ad eccezione del diritto delle parti di presentare ricorso al Tribunale Federale Svizzero entro 30 giorni per motivi limitati. Le motivazioni della sentenza saranno comunicate alle