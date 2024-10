Lanazione.it - Pisa, donazione di massa dei militari al centro trasfusionale di Cisanello

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 - Nel 2024 la Guardia di finanza festeggia 250 anni dalla sua istituzione e il Corpo di stanza a, guidato dal colonnello Salvatore Salvo, ha voluto testimoniare la sua vicinanza all’ospedale donando il sangue aldell’Aoup di. Un gesto di grande generosità per condividere così i valori fondanti delle Fiamme gialle e testimoniare il loro quotidiano impegno al servizio della collettività. In tutto sono state raccolte 81 donazioni (di cui 39 di sangue intero, 12 di emocomponenti, 30 differite). Ad accogliere il comandante e i, il direttore dell’Unità operativa Medicinae biologia dei trapianti Alessandro Mazzoni insieme al suo staff e alle associazioni dei donatori. L’Aoup li ringrazia per la grande sensibilità dimostrata in un periodo come questo di grave carenza di donazioni.