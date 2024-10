Pablo Larraín e l’arte del biopic femminile (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel 1900, la cinepresa di Georges Méliès, noto ai più come il padre della regia cinematografica, catturò una serie di scene a inquadrature fisse sulla vita di Giovanna D’Arco, l’eroina francese che salvò la sua patria durante la Guerra dei Cent’anni. Il cortometraggio in bianco e nero della durata di dieci minuti, modernissimo per i suoi tempi, ad oggi rappresenta un tassello importante della storia del cinema nonché il primo biopic femminile di cui abbiamo testimonianza. Metropolitanmagazine.it - Pablo Larraín e l’arte del biopic femminile Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel 1900, la cinepresa di Georges Méliès, noto ai più come il padre della regia cinematografica, catturò una serie di scene a inquadrature fisse sulla vita di Giovanna D’Arco, l’eroina francese che salvò la sua patria durante la Guerra dei Cent’anni. Il cortometraggio in bianco e nero della durata di dieci minuti, modernissimo per i suoi tempi, ad oggi rappresenta un tassello importante della storia del cinema nonché il primodi cui abbiamo testimonianza.

Maria : il trailer del film di Pablo Larraìn con Angelina Jolie - Netflix ha lanciato il primo trailer del film, presentato in anteprima al Festival del cinema di Venezia. Come suggerito dal trailer, Maria racconterà la storia della vita della cantante. Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos. Cinefilos. . La coppia ha già collaborato in precedenza per Spencer, ... (Cinefilos.it)

Diretto da Pablo Larraìn - il film ha per protagonista un'intensa Kristen Stewart in uno strano mix di realtà e finzione con un crescendo di tensione - La donna infatti da diversi anni è stata costretta a fingere che tutto andasse bene e mantenere lo sguardo alto, nonostante tutte le terribili voci di infedeltà, che hanno minato non solo il suo matrimonio, ma anche la salute stessa della Principessa. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo ... (Iodonna.it)

Spencer - come finisce il film del 2021 di Pablo Larraín con protagonista Kristen Stewart - Il 26 dicembre, dopo aver incontrato Maggie, che le dichiara il suo amore, e aver partecipato in seguito a una battuta di tiro al fagiano, Lady D comunica al consorte la decisione di tornare a Londra insieme ai suoi figli. Dopo aver scoperto l’esistenza della relazione extraconiugale del marito ... (Cultweb.it)