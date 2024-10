Meteo l’uragano Kirk si muove verso l’Europa

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), Milton e Leslie, tre uragani in contemporanea in Atlantico, evento rarissimo per ottobre. Ottobre è un periodo che segna la fine della stagione degli uragani atlantici, con un generale calo di attività rispetto ai mesi di picco come agosto e settembre. Tuttavia, occasionalmente ci sono anni particolarmente attivi, e vedere tre uragani contemporaneamente è un evento eccezionale.Per i ricercatori si tratta della prima volta che il fenomeno si verifica in questo mese. Nel pomeriggio di domenica,Milton si è intensificato da tempesta tropicale a uragano di categoria 1 sulla costa del Golfo e si prevede che possa colpire la Florida nei prossimi giorni.