Meteo | Forti perturbazioni in arrivo: rischio nubifragi e allagamenti (Di lunedì 7 ottobre 2024) “L'autunno 2024 continua a spingere sull'acceleratore con nuove fasi di maltempo, anche severo, in vista per l'Italia” - lo conferma il Meteorologo di 3bMeteo.com Edoardo Ferrara che spiega “Una prima intensa perturbazione è ormai imminente con apice del maltempo nel corso di martedì Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “L'autunno 2024 continua a spingere sull'acceleratore con nuove fasi di maltempo, anche severo, in vista per l'Italia” - lo conferma ilrologo di 3b.com Edoardo Ferrara che spiega “Una prima intensa perturbazione è ormai imminente con apice del maltempo nel corso di martedì

Modenatoday.it - Meteo | Forti perturbazioni in arrivo: rischio nubifragi e allagamenti

Meteo Trentino, settimana critica con piogge e forti temporali - Nuova fase di maltempo in arrivo sulla città a causa di almeno due perturbazioni atlantiche. . Le prime piogge a Trento sono attese già da lunedì sera ma i fenomeni più abbondanti si concentreranno nel corso della giornata di martedì quando potranno assumere anche carattere intenso, in ... (Leggi la notizia)

Scuole chiuse in 3 regioni per allerta meteo: forti piogge e allagamenti anche nel Genovese - Il maltempo ha imposto lo stop a diverse Scuole in almeno 3 regioni d'Italia per allerta meteo arancione. allagamenti anche nel Genovese e un blackout nel Levante.Continua a leggere . (Leggi la notizia)

Meteo Latina: allerta gialla per pioggia e temporali. Rischio anche venti forti - Come era stato anticipato, dopo qualche giorno di tregua torna la pioggia nella provincia di Latina e nel resto del Lazio. E si alza nuovamente l’attenzione per questa nuova perturbazione che, spiegano gli esperti di 3bMeteo.com “avrà il compito di favorire l'ingresso sul Mediterraneo dell'aria... (Leggi la notizia)