Meghan Markle: ritorno ai suoi capelli afro (in versione chic) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tutti hanno parlato e scritto dell'abito rosso fuoco di Meghan Markle, durante la sua ultima apparizione a sorpresa al gala di beneficenza per raccogliere i fondi a favore del Children's Hospital di Los Angeles. Ma il suo outfit, firmato Carolina Herrera, non è stata la sua unica sorpresa. La Duchessa sorprende anche per i suoi capelli rasta ma glam. Un'acconciatura già indossata in un momento speciale della sua vita. Scopriamo quando Meghan Markle ama i suoi capelli rasta ma glam Rende omaggio alle sue origini afro, ai suoi capelli afro. Meghan Markle, in occasione del gala di beneficenza del Children's Hospital di Los Angeles, si presenta con un abito fiammante ed energici capelli mossi. Non sono però le onde studiate e grandi, che ama Kate Middleton.

Amica.it - Meghan Markle: ritorno ai suoi capelli afro (in versione chic)

