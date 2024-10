Medvedev confessa la sceneggiata con l’arbitro: “Ho fatto finta di dire qualcosa”. E spiega perché (Di lunedì 7 ottobre 2024) Daniil Medvedev ha confessato dopo il match vinto con Arnaldi di aver forzato la sua arrabbiatura contro l'arbitro, che gli è costata un punto di penalità: "Ho fatto finta di dire qualcosa, ma non ho detto niente. Sapevo che in quel momento, se fossi riuscito a usarlo a mio vantaggio, avrei potuto farcela e ci sono riuscito, quindi a volte ne ho bisogno". Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Daniilhato dopo il match vinto con Arnaldi di aver forzato la sua arrabbiatura contro l'arbitro, che gli è costata un punto di penalità: "Hodiqualcosa, ma non ho detto niente. Sapevo che in quel momento, se fossi riuscito a usarlo a mio vantaggio, avrei potuto farcela e ci sono riuscito, quindi a volte ne ho bisogno".

Medvedev confessa la sceneggiata con l'arbitro: "Ho fatto finta di dire qualcosa". E spiega perché

