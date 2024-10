Mattei: “Basta con le accuse di antisemitismo per chiudere la bocca a chi manifesta per i palestinesi”. Scontro con Meli e Parenzo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Scintille a L’aria che tira (La7) durante un dibattito sulla manifestazione pro Palestina a Roma. Il conduttore David Parenzo cita le proteste di studenti filo-palestinesi in prestigiose università americane, come l’ateneo di Yale, nel Connecticute e la Columbia University di New York. E chiama all’appello Alan Friedman che accomuna i cortei di Roma e le contestazioni pro Palestina all’Università Sapienza di Roma alle manifestazioni nei campus americani perché suscettibili di “strumentalizzazione”. Parenzo poi interpella Maria Teresa Meli, firma del Corriere della Sera, affermando che “gli ebrei sono entrati nel mirino di una parte dei manifestanti filopalestinesi”. “Di tutti – sentenzia Meli – Gli ebrei erano nel mirino della piattaforma della protesta. È stata fatta una manifestazione contro una parte della città, perché ci sono ebrei che vivono a Roma”. Ilfattoquotidiano.it - Mattei: “Basta con le accuse di antisemitismo per chiudere la bocca a chi manifesta per i palestinesi”. Scontro con Meli e Parenzo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Scintille a L’aria che tira (La7) durante un dibattito sullazione pro Palestina a Roma. Il conduttore Davidcita le proteste di studenti filo-in prestigiose università americane, come l’ateneo di Yale, nel Connecticute e la Columbia University di New York. E chiama all’appello Alan Friedman che accomuna i cortei di Roma e le contestazioni pro Palestina all’Università Sapienza di Roma allezioni nei campus americani perché suscettibili di “strumentalizzazione”.poi interpella Maria Teresa, firma del Corriere della Sera, affermando che “gli ebrei sono entrati nel mirino di una parte deinti filo”. “Di tutti – sentenzia– Gli ebrei erano nel mirino della piattaforma della protesta. È stata fatta unazione contro una parte della città, perché ci sono ebrei che vivono a Roma”.

7 ottobre, massima allerta e controlli al Ghetto a Roma. La visita della premier Meloni e la commemorazione - Sotto la lente l'area della Sinagoga dove si svolgerà la cerimonia a un anno dal primo attacco di Hamas in Israele ... (roma.corriere.it)

Tra guerra e pace, le donne in prima linea - Terremoto (Internazionale) Dentro Israele subiscono gli effetti peggiori dell’offensiva: meno lavoro, più abusi, poca rappresentanza. Eppure sono loro ad alzare con più forza la voce per il cessate il ... (ilmanifesto.it)

Chef Rubio asfalta Cruciani per Nasrallah: il botta e risposta è infuocato - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)