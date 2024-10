Latina / Giochi Interprovinciali Senza Frontiere, il successo della manifestazione sportiva (Di lunedì 7 ottobre 2024) Latina – Sono giunti a termine i “Giochi Interprovinciali Senza Frontiere”, la tappa dell’Italia Centro di Game Upi, il programma nazionale che promuove lo sport come strumento di inclusione e coesione sociale tra i giovani. Dieci squadre per dieci province: Lucca, Grosseto, Perugia, Fermo, Terni, Sassari, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina. La Provincia di Latina, L'articolo Latina / Giochi Interprovinciali Senza Frontiere, il successo della manifestazione sportiva Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Giochi Interprovinciali Senza Frontiere, il successo della manifestazione sportiva Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di lunedì 7 ottobre 2024)– Sono giunti a termine i “”, la tappa dell’Italia Centro di Game Upi, il programma nazionale che promuove lo sport come strumento di inclusione e coesione sociale tra i giovani. Dieci squadre per dieci province: Lucca, Grosseto, Perugia, Fermo, Terni, Sassari, Viterbo, Rieti, Frosinone e. La Provincia di, L'articolo, ilTemporeale Quotidiano.

