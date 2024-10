La Giornata del Contemporaneo al Museo delle Marionette: focus sulla passione del surrealista Dalì per il cinema (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Museo delle Marionette, sabato 12 ottobre, aderisce all’edizione numero 20 della Giornata del Contemporaneo dell’Amaci (Associazione dei musei d’arte contemporanea italiani), con il focus "Cento anni di Surrealismo: Salvador Dalì tra cinema e disegni animati", a cura di Paola Nicita e ad Palermotoday.it - La Giornata del Contemporaneo al Museo delle Marionette: focus sulla passione del surrealista Dalì per il cinema Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il, sabato 12 ottobre, aderisce all’edizione numero 20 delladeldell’Amaci (Associazione dei musei d’arte contemporanea italiani), con il"Cento anni di Surrealismo: Salvadortrae disegni animati", a cura di Paola Nicita e ad

Arte : alla Fondazione Valenzi XX Giornata del Contemporaneo - La Fondazione Valenzi partecipa come ogni anno al grande appuntamento d’arte contemporanea, organizzato dall’Associazione Amaci (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani). it. Apertura della Collezione Valenzi per Napoli che comprende opere di grandi artisti napoletani, italiani e ... (Ildenaro.it)