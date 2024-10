La curva bulgarelli Indagini sugli ultrà ma la Lega e i club sono pieni di debiti

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’inchiesta di Milano sul mondo ultras e le infiltrazioni della malavita nelle curve di Milan e Inter ha lasciato il segno. Al Dall’Ara, alcuni gruppi dellarispondono così: "Nelle curveper gli, ma miliardi dipere squadre di serie A". Ha lasciato il segno anche il pari con il Parma. Delusione da riassorbire nei prossimi tre giorni liberi: i rossoblù si ritroveranno a Casteldebole infatti giovedì alle 11, ma senza undici nazionali. Assenti Fabbian, Lucumi, Posch, Freuler, Aebischer, Ndoye, Erlic, Moro, Urbanski, Skorupski e Iling-Junior. A questi si aggiungono gli infortunati Cambiaghi, El Azzouzi e Ferguson. La sosta servirà per recuperare Pobega, out da due settimane per lo stiramento delmento collaterale del ginocchio sinistro.