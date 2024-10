Biccy.it - Katia Ricciarelli single: “Cerco un uomo di 20 anni più giovane”

(Di lunedì 7 ottobre 2024)ieri è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin dove ha confessato di essere – di nuovo –. L’ultima volta che era stata ospite da Silvia Toffanin,aveva parlato di un nuovo amore. Ma proprio in merito a quell’(sempre rimasto misterioso) ieri ha commentato: “Ero fidanzata, mi aveva fatto la proposta di matrimonio. Mi sono chiesta: ‘Ma voglio mettermi un estraneo in casa per poi fargli anche da badante?’ e l’ho mandato via”. Ora, 78compiuti da un po’ (soffierà 79 candeline a gennaio) ha le idee chiare: vuole undi vent’più. Peccato che abbia fatto male i calcoli e abbia chiesto un “bel cinquantenne”. “Deve essere piùdi me di una ventina di. Poi deve amare la natura, deve farmi da damo di compagnia, deve essere intelligente, ironico, allegro e non deve rompere le scatole. Un bel cinquantenne!”.