Inter, i numeri della difesa da incubo. Muro più fragile – CdS (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Inter ha un attacco da Scudetto, peccato che paghi una difesa invece da incubo. I numeri sono spaventosi rispetto allo scorso anno, il Corriere dello Sport li analizza nel dettaglio. numeri – La difesa balla, nonostante questo l’Inter ha vinto la terza gara consecutiva in settimana. L’attacco trascina perché ha segnato 10 gol nelle tre partite disputate: da Lautaro Martinez a Marcus Thuram tutti sono entrati sul tabellino. Il problema sono i 4 subiti, in tutto 9 in campionato. La difesa prima era blindata, granitica, oggi soffre pesantemente un equilibrio totalmente assente e delle disattenzioni dei singoli molto gravi. Nel girone d’andata lo scorso anno Yann Sommer ci mise 19 partite per subire 9 gol, oggi siamo appena alla settima di campionato. (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ha un attacco da Scudetto, peccato che paghi unainvece da. Isono spaventosi rispetto allo scorso anno, il Corriere dello Sport li analizza nel dettaglio.– Laballa, nonostante questo l’ha vinto la terza gara consecutiva in settimana. L’attacco trascina perché ha segnato 10 gol nelle tre partite disputate: da Lautaro Martinez a Marcus Thuram tutti sono entrati sul tabellino. Il problema sono i 4 subiti, in tutto 9 in campionato. Laprima era blindata, granitica, oggi soffre pesantemente un equilibrio totalmente assente e delle disattenzioni dei singoli molto gravi. Nel girone d’andata lo scorso anno Yann Sommer ci mise 19 partite per subire 9 gol, oggi siamo appena alla settima di campionato. (Inter-news.it)

Inter-news.it - Inter, i numeri della difesa da incubo. Muro più fragile – CdS

Numeri del match. Per grifoni e rossoneri difesa da registrare - Nella scorsa stagione, quindi, anche il primo e unico scontro tra Formisano e Gorgone con i biancorossi che si sono imposti per 3-0 grazie alle reti di Ricci, Paz e Sylla. E entrambe le formazioni hanno pareggiato già quattro volte in questa stagione. Il 22 ottobre 1995 ci fu un clamoroso 5-0 a ... (Sport.quotidiano.net)

Arezzo in alto: ma i numeri non tornano. Sia difesa che attacco in sofferenza - Le due punte centrali, a ben vedere, hanno segnato una sola rete in due: una tendenza da invertire cercando di servirle con più frequenza e precisione. Tra le prime dieci, solo gli umbri hanno segnato di meno (quattro gol). Il gol contro la Ternana fa sperare in un contributo significativo anche in ... (Lanazione.it)

Atalanta, la difesa ha numeri horror: 11 gol subiti, è la peggiore di tutta la Serie A - Il clean sheet più convincente, in maniera quasi paradossale, è arrivato in Champions League, contro l’Arsenal, nella notte più attesa dopo Varsavia. “E questo mi preoccupa” ha ammesso Gasperini, “perché non si può essere motivati soltanto in Europa”. Bergamo. Ce ne saranno un’altra quarantina ... (Bergamonews.it)