Inchiesta Ultra': disposta la scorta per il pm della Dda Storari (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Milano ha disposto la scorta di quarto livello per il pm della Dda milanese Paolo Storari, cotitolare dell'Inchiesta sulle curve di Inter e Milan che lo scorso 30 settembre ha portato ad arrestare 19 persone. Accolta quindi la richiesta del procuratore capo Marcello Viola, il quale temeva ripercussioni dopo l'esposizione, anche mediatica, del sostituto procuratore. Già sotto scorta da tempo, la collega dell'antimafia Sara Ombra per altre vicende. Nell'ambito della stessa riunione a cui partecipano i vertici delle forze dell'ordine provinciali, è stato messo sotto protezione anche il pm Pasquale Addesso per alcune indagini legate ai suoi trascorsi quando era in servizio alla procura di Como. Agi.it - Inchiesta Ultra': disposta la scorta per il pm della Dda Storari Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Milano ha disposto ladi quarto livello per il pmDda milanese Paolo, cotitolare dell'sulle curve di Inter e Milan che lo scorso 30 settembre ha portato ad arrestare 19 persone. Accolta quindi la richiesta del procuratore capo Marcello Viola, il quale temeva ripercussioni dopo l'esposizione, anche mediatica, del sostituto procuratore. Già sottoda tempo, la collega dell'antimafia Sara Ombra per altre vicende. Nell'ambitostessa riunione a cui partecipano i vertici delle forze dell'ordine provinciali, è stato messo sotto protezione anche il pm Pasquale Addesso per alcune indagini legate ai suoi trascorsi quando era in servizio alla procura di Como.

