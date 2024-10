In arrivo perturbazioni atlantiche sull'Italia: in Puglia piogge e rovesci diffusi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Di seguito le previsioni meto di Lucia Drago Pitura meteorologa di 3Bmeteo.com In settimana sono previste due forti perturbazioni atlantiche sull'Italia, la prima amplificata dall'azione dell'ex uragano Kirk che dall'Atlantico punterà l'Europa, la seconda sarà invece direttamente collegata ad Brindisireport.it - In arrivo perturbazioni atlantiche sull'Italia: in Puglia piogge e rovesci diffusi Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Di seguito le previsioni meto di Lucia Drago Pitura meteorologa di 3Bmeteo.com In settimana sono previste due forti, la prima amplificata dall'azione dell'ex uragano Kirk che dall'Atlantico punterà l'Europa, la seconda sarà invece direttamente collegata ad

Ondata di maltempo in arrivo in Italia - Penisola tra perturbazioni atlantiche e ritorno dell’anticiclone africano - Temporali, anche forti, nel Salento in mattinata. Le temperature subiranno un sensibile calo, soprattutto al nord-ovest, con valori quasi ovunque sotto i 20°. Una perturbazione sta già interessando gran parte del Paese nella giornata odierna, portando piogge e rovesci temporaleschi che si ... (Ilcorrieredellacitta.com)