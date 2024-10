Ilrestodelcarlino.it - I vandali e il sabotaggio della Biosfera di Pesaro

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 -in azione l'altra notte in piazza del Popolo a: sono stati manomessi i circuiti interni, la grande palla simboloCittÃCultura. E questa mattina la sorpresa: una grande palla grigia che non si accendeva, E' poi emerso che i sistemi elettronici erano stati sabotati. L'amministrazione che ha pagato la700mila euro ha nel corsomattinata presentato denuncia alle forze dell'ordine: “Sono in corso controlli con le videocamere di sicurezza presenti in piazza - dicono gli assessori Daniele Vimini e Francesca Frenquellucci - Abbiamo già sporto denuncia verso ignoti e confidiamo di risalire al più presto agli autori di un atto che condanniamo e fatto contro la città . Invitiamo chiunque abbia visto o notato qualcosa di strano a fornire informazioni alle forze dell'ordine”.