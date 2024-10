I cattivi maestri nazional sovranisti e la lezione ben recepita dai giovani della Lega

(Di lunedì 7 ottobre 2024) I Patrioti dell’estrema destra sono saliti sul palco di Pontida per incoronare Matteo Salvini, l’eroe che difende i confini dell’Europa dai migranti. Dimenticando che quando lasciò in mare la Open Arms, provocando il processo a suo carico per sequestro di persona, l’allora ministro dell’Interno del governo gialloverde teneva i poveri cristi in mare in attesa che si facessero vivi i Paesi europei. I primi a sbattergli la porta in faccia furono tutti i suoi simpatici amici che ieri lo osannavano. Molti dei quali allora erano all’opposizione, tranne il suo omologo austriaco Herbert Kickl e Viktor Orbán. Per il premier magiaro, ieri i leghisti erano in estasi perché, mille miglia lontano dal Mediterraneo, Orbàn è un nemico giurato degli scafisti. Dal palco leghista, ha minacciato di portare gli immigrati irregolari a Bruxelles («li deponiamo davanti agli uffici», come fossero oggetti). (Linkiesta.it)