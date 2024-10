“Ho avuto una polmonite con ascesso, sono stata ferma per 6 mesi. Ho ripreso a studiare. Non ho visto una ciglia finta per mesi”: Drusilla Foer a Domenica In (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’attrice e cantante Drusilla Foer ha raccontato a “Domenica In” i mesi difficili che ha dovuto attraversare per motivi di salute. “Ho avuto una polmonite con ascesso, – ha confessato a Mara Venier – sono stata ferma per 6 mesi. Però sto bene; il lato positivo è che ho avuto modo di prendermi cura di me stessa Ho ripreso a studiare, a leggere; a stare con le persone a cui voglio bene. Non ho visto una ciglia finta per mesi!”. La Foer è una delle protagoniste della seconda stagione della serie tv Netflix “Tutto chiede salvezza“: “Il mio approccio nell’interpretare un personaggio così lontano da me? Ma mica tanto sai, io sono una creatura degli Anni 80 come il personaggio di Matilde nella serie. Eravamo rivoluzionari rispetto a quello che c’era, lo si faceva in gruppo e non in solitudine e per esprimere un’affermazione. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’attrice e cantanteha raccontato a “In” idifficili che ha dovuto attraversare per motivi di salute. “Hounacon, – ha confessato a Mara Venier –per 6. Però sto bene; il lato positivo è che homodo di prendermi cura di me stessa Ho, a leggere; a stare con le persone a cui voglio bene. Non hounaper!”. Laè una delle protagoniste della seconda stagione della serie tv Netflix “Tutto chiede salvezza“: “Il mio approccio nell’interpretare un personaggio così lontano da me? Ma mica tanto sai, iouna creatura degli Anni 80 come il personaggio di Matilde nella serie. Eravamo rivoluzionari rispetto a quello che c’era, lo si faceva in gruppo e non in solitudine e per esprimere un’afzione.

Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto una polmonite con ascesso, sono stata ferma per 6 mesi. Ho ripreso a studiare. Non ho visto una ciglia finta per mesi”: Drusilla Foer a Domenica In

Gerardina Trovato svela che malattia ha avuto e l’origine del suo malessere: “Paralizzata per otto mesi” - Gerardina Trovato, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha svelato per quale motivo è rimasta paralizzata a letto per otto mesi e come sta adesso dopo il ritorno sulle scene. . Gerardina Trovato svela l’origine del suo malessere Sono felice di avere trovato il coraggio e la voglia per ... (Leggi la notizia)

Osimhen, l’unico sconfitto è Calenda: ha avuto mesi di tempo per portare un’offerta (Libero) - Trasferimento XXL per il club turco. I turchi si sono fatti avanti per Victor Osimhen e il club partenopeo è stato ben felice di aprir loro la porta: quasi non ci sperava più il Napoli, dopo il pasticcio dell’agente e del calciatore alla fine del mercato e le trattative naufragate con i sauditi e ... (Leggi la notizia)

Vi spiego perché Sinner ha avuto mesi infernali e ne è uscito da fenomeno - L’anca sullo sfondo, la vittoria di Cincinnati in primo piano, la poltrona di Re del tennis sempre più comoda lì in bella mostra e gli imminenti US Open come piatto prelibato tutto da gustare. L’inizio di questo editoriale era quasi scontato come un’agevole volée alta a un metro dalla rete con... (Leggi la notizia)