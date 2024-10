Giovanni Malagò: “Stadi? Lo sport ha bisogno che la politica faccia la sua parte” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Noi lavoriamo con il ministero delle Infrastrutture per costruire le opere. Da diversi mesi a questa parte le cose sono cambiate in meglio, senza di loro siamo impossibilitati a fare al meglio il nostro lavoro. Lo sport ha assolutamente bisogno che la politica, il Governo, facciano la loro parte. Ci sono sempre i confini tra mondo della politica e mondo dello sport. Ma noi dobbiamo portare nel nostro Paese i grandi eventi sportivi. E dobbiamo formare una classe dirigente che abbia competenze in queste materie”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò a Bologna, nell’Aula Magna universitaria, agli ‘Stati generali del calcio’, parlando del problema Stadi nel nostro paese. Malagò ricorda che, fino ad oggi, “salvo pochissimi casi, se non c’è stata un’Olimpiade, un Mondiale o un Europeo non si sono fatti gli Stadi. E purtroppo non si sono fatti neanche i palazzi dello sport”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Noi lavoriamo con il ministero delle Infrastrutture per costruire le opere. Da diversi mesi a questale cose sono cambiate in meglio, senza di loro siamo impossibilitati a fare al meglio il nostro lavoro. Loha assolutamenteche la, il Governo,no la loro. Ci sono sempre i confini tra mondo dellae mondo dello. Ma noi dobbiamo portare nel nostro Paese i grandi eventiivi. E dobbiamo formare una classe dirigente che abbia competenze in queste materie”. Lo ha detto il presidente del Coni,a Bologna, nell’Aula Magna universitaria, agli ‘Stati generali del calcio’, parlando del problemanel nostro paese.ricorda che, fino ad oggi, “salvo pochissimi casi, se non c’è stata un’Olimpiade, un Mondiale o un Europeo non si sono fatti gli. E purtroppo non si sono fatti neanche i palazzi dello”.

