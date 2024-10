Gallo crescita media annua del 13% del Mol e dell' utile al 2030

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L'amministratore delegato di Italgas Paoloindica unadel 13% del margine operativo lordo ealtra gli obiettivi del gruppo al. "15,6 miliardi di euro di investimenti - spiega illustrando il Piano Strategico - daranno un ulteriore forte impulso al percorso di". La quota più rilevante è "ancora una volta destinata allo sviluppo, alla digitalizzazione e al repurposing del network di distribuzione del gas sia in Italia sia in Grecia", indica. "L'impegno per un utilizzo diffuso'Intelligenza Artificiale - sottolinea - ci consentirà di entrare in una nuova stagionea trasformazione digitale".