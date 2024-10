FOTO Autocarro si schianta in un negozio due feriti

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia sfiorata questa mattina, in via Sandro Pertini, nel Comune di Capaccio Paestum dove per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il conducente di unha perso il controllo del veicolo che si èto prima contro una macchina e poi ha terminato la sua corsa, sfondando la vetrina di un. Nell’impatto sono rimasti coinvolti quattro veicoli e l’automezzo che ha distrutto la vetrina di un bar e di undi surgelati. Ferite due persone che sono state trasportate in ospedale a Eboli. Sul posto i carabinieri, i sanitari e i vigili del fuoco.  L'articolosiin un, dueproviene da Anteprima24.it.