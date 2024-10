Festival dell'Architettura: la sesta edizione si chiude con un bilancio positivo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Festival dell’Architettura di Roma 2024 si è chiuso con un bilancio positivo a libelli di partecipazione e di dibattiti sul futuro della Capitale. Centinaia di professionisti, studenti e cittadini hanno preso parte ai workshop, installazioni che hanno animato la Casa dell’Architettura e le Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ildi Roma 2024 si è chiuso con una libelli di partecipazione e di dibattiti sul futuroa Capitale. Centinaia di professionisti, studenti e cittadini hanno preso parte ai workshop, installazioni che hanno animato la Casae le

Romatoday.it - Festival dell'Architettura: la sesta edizione si chiude con un bilancio positivo

A Viterbo il festival Economia della cultura, Frontini: "Su questo asset +15% all'anno del bilancio comunale" - A Viterbo la prima edizione del festival Economia della cultura. "La nostra amministrazione sta spingendo molto su questo asset, con un investimento medio del +15% annuo del bilancio comunale". La sindaca Chiara Frontini lo ha detto a margine della presentazione della manifestazione, avvenuta... (Leggi la notizia)

Boom di presenze al Festival degli aquiloni: il bilancio del colorato evento in riva allo Stretto - Si è conclusa con successo e grande partecipazione da parte di tutta la cittadinanza la sesta edizione del Festival degli aquiloni di Capo Peloro, evento no- profit organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro in compartecipazione con il Comune di Messina e con il patrocinio dell’Assessorato al... (Leggi la notizia)

Festival di Open, Giorgetti sulla legge di Bilancio: «Renderemo strutturale il taglio del cuneo fiscale» – Il video - Una tre giorni che dal 20 al 22 settembre, a Parma, vedrà alternarsi sul palco di piazza Garibaldi politici, artisti e attori della società che dibatteranno sulle «sfide del futuro». In questi due anni, il governo ha dimostrato la politica economica seria. La modalità è stata sbagliata. E penso ci ... (Leggi la notizia)