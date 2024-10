Federazione Golf, morte Chimenti: Carlo Mornati nominato commissario straordinario (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha deliberato il commissariamento della Federazione Italiana Golf, con la relativa nomina di Carlo Mornati, segretario generale del Coni, a commissario straordinario affinché, con tutti i poteri del presidente e del Consiglio federale, assicuri il regolare svolgimento dell’attività e provveda alla convocazione e celebrazione dell’assemblea elettiva federale entro e non oltre il giorno 15 marzo 2025, nonché la nomina del Vice commissario straordinario nella persona di Michele Signorini. La delibera presidenziale sarà sottoposta a ratifica nel corso della prossima riunione della Giunta Nazionale del Coni. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha deliberato il commissariamento dellaItaliana, con la relativa nomina di, segretario generale del Coni, aaffinché, con tutti i poteri del presidente e del Consiglio federale, assicuri il regolare svolgimento dell’attività e provveda alla convocazione e celebrazione dell’assemblea elettiva federale entro e non oltre il giorno 15 marzo 2025, nonché la nomina del Vicenella persona di Michele Signorini. La delibera presidenziale sarà sottoposta a ratifica nel corso della prossima riunione della Giunta Nazionale del Coni.

Lutto nello sport : si è spento Franco Chimenti - presidente della Federazione Italiana Golf - it è su GOOGLE NEWS. E grazie di tutto”. Roma, 3 ottobre 2024 – Si è spento, nella giornata di oggi, il presidente della Federgolf Franco Chimenti, aveva 85 anni. Foto coni. . Come riporta agc/coni. Era stato confermato per il settimo mandato lo scorso 25 settembre, dall’Assemblea Federale ... (Ilfaroonline.it)

Golf - è morto Franco Chimenti : il presidente della Federazione aveva 85 anni - p. Roma, 3 ottobre 2024 – La Federgolf piange la morte del presidente Franco Chimenti: 85 anni compiuti lo scorso agosto, era stato rieletto al comando della federazione il 16 settembre. Il 19 febbraio 2013 viene nominato vicepresidente vicario del Coni, carica da cui si dimette l’11 giugno 2013 ... (Sport.quotidiano.net)

Golf : è morto Franco Chimenti - presidente della Federazione Italiana. Aveva 85 anni - A. Il 20 dicembre 2021 aveva ricevuto il Collare d’Oro al merito sportivo, la massima onorificenza del CONI. Franco Chimenti era nato a Napoli il 7 agosto del 1939, ed era stato a lungo Professore Ordinario di Chimica Farmaceutica all’Università “La Sapienza” di Roma, dove aveva ricoperto poi la ... (Oasport.it)