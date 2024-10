Elisabetta Gregoraci e Briatore, “è tornato l’amore”: lei avrebbe lasciato Giulio Fratini (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ritorno di fiamma per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero la coppia di nuovo insieme, nonostante i tanti anni di separazione. La showgirl, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe anche lasciato il fidanzato Giulio Fratini, per tornare con l’imprenditore e padre di suo figlio Nathan Falco. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, il ritorno di fiamma è (quasi) certo Sarebbe scoccata di nuovo la scintilla tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: pare che la showgirl e l’imprenditore siano tornati di nuovo insieme, a distanza di otto anni dalla fine del loro matrimonio. Qualche settimana fa era stato il portale Dagospia a lanciare l’indiscrezione. Sul sito di Roberto D’Agostino si leggeva infatti: “Si vocifera che Briatore abbia fatto di nuovo breccia nel cuore dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ritorno di fiamma pere Flavio: si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero la coppia di nuovo insieme, nonostante i tanti anni di separazione. La showgirl, secondo le ultime indiscrezioni,ancheil fidanzato, per tornare con l’imprenditore e padre di suo figlio Nathan Falco.e Flavio, il ritorno di fiamma è (quasi) certo Sarebbe scoccata di nuovo la scintilla trae Flavio: pare che la showgirl e l’imprenditore siano tornati di nuovo insieme, a distanza di otto anni dalla fine del loro matrimonio. Qualche settimana fa era stato il portale Dagospia a lanciare l’indiscrezione. Sul sito di Roberto D’Agostino si leggeva infatti: “Si vocifera cheabbia fatto di nuovo breccia nel cuore dell’ex moglie

