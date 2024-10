Dorotea Del Piero giocherà nella Juventus Women: la figlia dell’ex capitano entra nell’Under 17 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dorotea Del Piero, figlia dell'ex capitano Alex, è stata tesserata dalla Juventus Women: è entrata nell'Under 17. Una dinastia a tinte bianconere. Fanpage.it - Dorotea Del Piero giocherà nella Juventus Women: la figlia dell’ex capitano entra nell’Under 17 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)Deldell'exAlex, è stata tesserata dalla: èta nell'Under 17. Una dinastia a tinte bianconere.

Calcio femminile : Dorotea Del Piero alla Juventus Under 17 - Classe 2009, Dorotea Del Piero è cresciuta calcisticamente negli Stati Uniti e ora si aggregherà alla Juventus Under 17. Dorotea, figlia della leggenda bianconera Alessandro, giocherà nell’Under 17 della squadra femminile allenata da Luca Scarcella. Continua la dinastia Del Piero alla Juventus. ... (Sportface.it)

Ex Juventus - Cobolli Gigli : "Vlahovic non va messo da parte. Del Piero dirigente..." - Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus dal 2006 al 2009, intervistato da TuttoJuve.com, parla del momenti attuale dei bianconeri.... (Calciomercato.com)

Alex Del Piero bussa a casa Juventus : “Il mio ritorno sarebbe meraviglioso. Io ho fatto un’esperienza unica - senza precedenti” - Dopo il ritorno di Giorgio Chiellini, perché non può sognare anche Alessandro Del Piero? L’ex capitano della Juventus non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare a lavorare per il club bianconero, ovviamente in veste di dirigente. Così l’ex capitano in merito a un suo possibile ritorno in ... (Ilfattoquotidiano.it)