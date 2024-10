Damiano David si trasforma in Alessandro Borghese e ci regala un’imitazione da “Diesci” (VIDEO) (Di lunedì 7 ottobre 2024) A Che Tempo Che Fa Damiano David imita Alessandro Borghese L'articolo Damiano David si trasforma in Alessandro Borghese e ci regala un’imitazione da “Diesci” (VIDEO) proviene da Novella 2000. Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) A Che Tempo Che FaimitaL'articolosiine cida “” () proviene da Novella 2000.

Novella2000.it - Damiano David si trasforma in Alessandro Borghese e ci regala un’imitazione da “Diesci” (VIDEO)

Damiano David ribadisce: “I Maneskin? Torneremo, ora sono come in Erasmus” - Da Fazio Damiano David ha parlato del rapporto oggi con i Maneskin e svelato: "Torneremo un giorno..." L'articolo Damiano David ribadisce: “I Maneskin? Torneremo, ora sono come in Erasmus” proviene da Novella 2000. . (Leggi la notizia)

“Con i Maneskin è tutto ok, siamo amici come prima. È un Erasmus!”: Damiano David a Che Tempo Che Fa - Il brano è il frutto della collaborazione con il cantautore e produttore inglese Labrinth, che ne ha curato anche la produzione. Ho capito che per me l’amore è un punto di partenza e non un punto d’arrivo. discoveryplus. Contenuti in streaming su discovery+ (www. Quando sono salito sul palco mi ... (Leggi la notizia)

Damiano David ribadisce: “I Maneskin? Torneremo, ora sono in Erasmus” - Da Fazio Damiano David ha parlato del rapporto oggi con i Maneskin e svelato: "Torneremo un giorno..." L'articolo Damiano David ribadisce: “I Maneskin? Torneremo, ora sono in Erasmus” proviene da Novella 2000. . (Leggi la notizia)