Dai nonni ai nipotini, il pollo con patate mette d’accordo tutti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per sette connazionali su dieci è il pasto di famiglia, da mangiare almeno una volta al mese, cucinato perlopiù seguendo tradizioni tramandate da generazioni. E in generale le carni bianche continuano ad essere le più scelte. Laverita.info - Dai nonni ai nipotini, il pollo con patate mette d’accordo tutti Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per sette connazionali su dieci è il pasto di famiglia, da mangiare almeno una volta al mese, cucinato perlopiù seguendo tradizioni tramandate da generazioni. E in generale le carni bianche continuano ad essere le più scelte.

