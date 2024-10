Con il biometano la trasformazione sarà più rapida e meno costosa

(Di lunedì 7 ottobre 2024) "EQUIPARAZIONE dei veicoli aa quelli elettrici (Bev), libero accesso alle Ztl, agevolazioni sui canoni di sosta, esenzione tassa automobilistica per al5 anni, prosecuzione degli incentivi retrofit per i veicoli trasformati a". Sono queste, come spiega il presidente di Federmetano Dante Natali (nella foto in alto), alcune delle richieste del settore per sviluppare la filiera delcome carburante green. Qual è oggi la produzione diin Italia, che andamento ha negli ultimi anni e cosa si prevede per il futuro? "Dal 2019 al 2023 la produzione direalizzata dagli impianti in esercizio e incentivati è più che sestuplicata, passando da 51,7 a 332,5 milioni di m3 (dati Gse). (Quotidiano.net)