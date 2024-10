Cigno in concerto a Largo Venue per presentare il nuovo album “Buonanotte Berlinguer” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Cigno è il progetto del musicista romano Diego Cignitti, che sabato 12 ottobre si esibirà dal vivo a Largo Venue per presentare il nuovo album “Buonanotte Berlinguer” in uscita l’11 ottobre. Un concerto, una celebrazione, un rituale tra il sacro e il profano, tra atmosfere psichedeliche post punk, scandite da riff taglienti e ritmiche industrial. “Buonanotte Berlinguer” è il nuovo album di Cigno, il terzo, dopo “Morte e pianto rituale” del 2022 e “Nada! Nada! Nada!” del 2023. Tre dischi, in tre anni, dove quest’ultimo si pone come chiusura di una trilogia discografica che l’artista ha voluto portare a compimento. Come nei precedenti lavori, il cantante e chitarrista romano ha mescolato generi molto diversi tra loro, scavalcando quelli che normalmente sono considerarti i confini della forma canzone. Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)è il progetto del musicista romano Diego Cignitti, che sabato 12 ottobre si esibirà dal vivo aperil” in uscita l’11 ottobre. Un, una celebrazione, un rituale tra il sacro e il profano, tra atmosfere psichedeliche post punk, scandite da riff taglienti e ritmiche industrial. “” è ildi, il terzo, dopo “Morte e pianto rituale” del 2022 e “Nada! Nada! Nada!” del 2023. Tre dischi, in tre anni, dove quest’ultimo si pone come chiusura di una trilogia discografica che l’artista ha voluto portare a compimento. Come nei precedenti lavori, il cantante e chitarrista romano ha mescolato generi molto diversi tra loro, scavalcando quelli che normalmente sono considerarti i confini della forma canzone.

Romadailynews.it - Cigno in concerto a Largo Venue per presentare il nuovo album “Buonanotte Berlinguer”

