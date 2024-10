Biblioteca provinciale, giovedì l’inaugurazione della “Stanza per la Poesia” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPresso la Biblioteca provinciale di Benevento verrà aperta la “Stanza per la Poesia”. A renderlo noto sono Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di Sannio Europa, Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita. L’iniziativa rientra nel progetto “Luogo comune. Una Stanza per la Poesia”, curato dal professor Nicola Sguera. La “Stanza per la Poesia” sarà inaugurata giovedì prossimo, 10 ottobre (ore 15,30), presso la Biblioteca provinciale dal presidente Lombardi, dall’Amministratore Del Vecchio e dal professore Sguera. Anteprima24.it - Biblioteca provinciale, giovedì l’inaugurazione della “Stanza per la Poesia” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPresso ladi Benevento verrà aperta la “per la”. A renderlo noto sono Nino Lombardi, PresidenteProvincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di Sannio Europa, Società in house providingProvincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita. L’iniziativa rientra nel progetto “Luogo comune. Unaper la”, curato dal professor Nicola Sguera. La “per la” sarà inaugurataprossimo, 10 ottobre (ore 15,30), presso ladal presidente Lombardi, dall’Amministratore Del Vecchio e dal professore Sguera.

