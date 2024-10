Benedetto | Siamo molto contenti ma pensiamo già a mercoledì Il coach | Questi ragazzi stanno bene assieme

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Meglio di così non poteva andare, elo sa. Le prime due gare della sua Adamant hanno fatto brillare gli occhi a tutto il popolo biancazzurro, accorso ieri pomeriggio in massa alla Bondi Arena. Nel post partita il tecnico reggino ha parole al miele per i suoi: "Sono contento da quando ho iniziato ad allenare questo gruppo, la cosa più bella è chehanno già la capacità di staredentro e fuori dal campo, e questo mi rende sereno. Su quel piccolo break subito nel primo quarto, certe volte abbiamo ancora il piacere di piacerci, ogni tanto ci rilasma in fretta ihanno capito che non possono prescindere dall’intensità e dall’agonismo.