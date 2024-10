Anticipazionitv.it - Barbara d’Urso potrebbe tornare in TV alla conduzione di un famosissimo programma: l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Sembrano essere piuttosto chiari i piani di Viale Mazzini dopo la partecipazione dia Bndo con le Stelle nel ruolo di “ballerina per una sera”. La conduttrice campana, non a caso, ha segnato il momento più alto dell’ultima puntata, segno che il suo ritorno era davvero molto atteso. Ed ecco che ora i vertici sarebbero pronti a metterla in squadra, affidandole uno dei format più importanti della rete. Quale? Domenica In che presto vedrà i saluti di Mara Venier.: una nuova avventura a Domenica In Il ritorno disul piccolo schermo televisivo ha confermato quanto i telespettatori avevano voglia di rivederla. I numeri di Bndo con le Stelle sono indicativi e ora si sarebbe aperta una vera e propria trattativa con lei per inserirla nella squadra di Viale Mazzini.