Ancona tariffe disabili nelle strutture private accreditate | la Regione aumenta il budget

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 - LaMarche annuncia di aver avviato “un importante aggiornamento tariffario per le prestazioni fornite dallenel settore dellatà, specificamente per il livello di lungoassistenza e mantenimento”. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del vicepresidente con delega alla Sanità Filippo Saltamartini. “Questa decisione –spiegano dalla- rappresenta un significativo passo avanti per ridurre il divario esistente tra il valore precedentemente riconosciuto per queste prestazioni, e i costi effettivamente sostenuti a causa dell’aumento del costo della vita. L’adeguamento delleviene riconosciuto a partire dal mese di giugno 2024, e riguarda sia la quota sanitaria a carico del sistema pubblico sia la quota di compartecipazione a carico del cittadino o del Comune”.