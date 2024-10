Wta Pechino 2024: Errani/Paolini si laureano campionesse, quarto titolo in stagione (Di domenica 6 ottobre 2024) Sara Errani e Jasmine Paolini completano la settimana perfetta, sconfiggendo Chan/Kudermetova nella finale del Wta 1000 Pechino 2024, e conquistano il quarto titolo del loro fantastico 2024. Dopo Linz, Roma e Parigi (torneo olimpico), per le due italiane arriva anche una vittoria sul cemento cinese, maturata con il punteggio di 6-4 6-4 dopo 1h30? di gioco. Sara e Jasmine festeggiano dunque nel migliore dei modi la qualificazione alle Wta Finals di Riyad e di fatto raggiungono al terzo posto della Race Dabrowski/Routliffe (restano quarte, ma per un solo punto: 5037 vs 5036). Inoltre, Paolini si regala il debutto in top 10 per quanto riguarda il ranking, salendo al numero 8. MONTEPREMI CRONACA – IN AGGIORNAMENTO Wta Pechino 2024: Errani/Paolini si laureano campionesse, quarto titolo in stagione SportFace. (Di domenica 6 ottobre 2024) Sarae Jasminecompletano la settimana perfetta, sconfiggendo Chan/Kudermetova nella finale del Wta 1000, e conquistano ildel loro fantastico. Dopo Linz, Roma e Parigi (torneo olimpico), per le due italiane arriva anche una vittoria sul cemento cinese, maturata con il punteggio di 6-4 6-4 dopo 1h30? di gioco. Sara e Jasmine festeggiano dunque nel migliore dei modi la qualificazione alle Wta Finals di Riyad e di fatto raggiungono al terzo posto della Race Dabrowski/Routliffe (restano quarte, ma per un solo punto: 5037 vs 5036). Inoltre,si regala il debutto in top 10 per quanto riguarda il ranking, salendo al numero 8. MONTEPREMI CRONACA – IN AGGIORNAMENTO WtasiinSportFace. (Sportface)

LIVE – Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 6-4 6-4, finale Wta Pechino 2024: RISULTATO in DIRETTA - it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Avanti nel punteggio Sara e Jasmine, 5-4. Paolini perde per la prima volta il servizio. 1-0 PRIMO SET – Si comincia, buon divertimento! 10. Chan e Kudermetova, anche loro a caccia del pass per Riyad, partiranno favorite ma la finale si ... (Sportface)

LIVE – Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 6-4 5-4, finale Wta Pechino 2024: RISULTATO in DIRETTA - SECONDO SET – Break Chan/Kudermetova! Tutto da rifare per Sara e Jasmine, nuovamente costrette a inseguire. 3-2 PRIMO SET – Altro deciding point conquistato da Chan/Kudermetova. Paolini sbaglia un dritto e il set si riapre. PRIMO SET – Paolini è una garanzia in battuta. 2-0 PRIMO SET – Ottimo ... (Sportface)

LIVE – Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 6-4 4-2, finale Wta Pechino 2024: RISULTATO in DIRETTA - PRIMO SET – Contro break Chan/Kudermetova! La russa fa la differenza in risposta, 2-1. 35 – Saranno Errani/Paolini a partire al servizio. Per la prima volta avanti nel set le italiane, 3-2 SECONDO SET – CONTRO BREAK Errani/PAOLINI! Sono bastati quattro game per superare il numero di break del ... (Sportface)