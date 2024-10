Viale dell’Artigianato palla al centro Inaugurati i nuovi campi sportivi

(Di domenica 6 ottobre 2024) Erano avvallati e fatiscenti, come pure i servizi annessi. Dopo una radicale ristrutturazione, i duein erba sintetica per il gioco a 8, ina Riccione, sono statie riconsegnati alle squadre, con le stesse tariffe degli altri impianticomunali. La riqualificazione dell’area di 4.800 metri quadrati, oltre al totale rifacimento deida gioco, ha comportato la creazione dispogliatoi e l’installazione di un moderno impianto energetico con illuminazione a led. Ora i due impianti possono essere omologati dalla Federazione italiana giuoco calcio ed essendo idonei potranno ospitare competizioni ufficiali. Come sottolinea Simone Imola, assessore comunale ai Lavori pubblici, "è stato necessario intervenire sui, perché erano al limite della praticabilità. (Ilrestodelcarlino)