Ucciso davanti al figlio per 5mila euro L’assassino si era nascosto a Milano | Violento e pericoloso Ora è in cella

(Di domenica 6 ottobre 2024) L’area cinturata. Poi l’irruzione di oltre 20 poliziotti dentro una palazzina in zona viale Monza. Dentro c’era l’uomo che cercavano: Antonio Amoroso, 37 anni, il presunto assassino di Luigi Procopio, quarantacinquennea colpi di pistola lo scorso 30 settembre a Napoli sotto gli occhi deldi 11 anni. Amoroso è l’unico indagato e, secondo le indagini, avrebbe assanato l’uomo – che era un suo familiare – per un debito di, sulla cui natura sono ancora in corso accertamenti, per poi fuggire ada una conoscente. Amoroso era destinatario di un decreto di fermo emesso dopo l’omicidio dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli che coordina le indagini. (Ilgiorno)