Strada vecchia e ambigua Fi-Pi-Li la soluzione della prof | Si allarghino le banchine laterali

(Di domenica 6 ottobre 2024) Firenze, 6 ottobre 2024 – “Il problema principaleFi-Pi-Li è che è un ibrido. Per questo ha bisogno di interventi che la riportino alla sua natura”. A dirlo è laessoressa Francesca La Torre, ordinaria di Strade, Ferrovie e Aeroporti al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Firenze e titolare, fra l’altro, degli insegnamenti di Sicurezzale e Progetto di strade, ferrovie e aeroporti. GERMOGLI PH: 27 GIUGNO 2023 EMPOLI FIPILI CODE TRAFFICO RALLENTAMENTI La superè da tempo l’incubo di tanti pendolari. da un punto di vista tecnico che problemi ha? “È unadi tipo B, ovvero una extraurbana principale, che però, essendo datata e presentando numerosi problemi, è stata riclassificata come di tipo C, ovvero extraurbana secondaria, aggiungendo però vari limiti, come il divieto a pedoni e bici. (Lanazione)